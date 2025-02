Warnstreiks bei der Deutschen Post: Verdi fordert 7% mehr Lohn und Urlaub! Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks fort. Am dritten Tag der Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte in verschiedenen Paketzentren, darunter in Köln, Krefeld, Herford und Lahr, aufgerufen, die Arbeit …