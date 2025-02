CGI übernimmt Novatec: Strategischer Schritt für digitale Innovationen!

Die Akquisition wird voraussichtlich im März 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen. Mit der Übernahme wird CGI nicht nur seine Dienstleistungen in der Automobilindustrie und der E-Mobilität erweitern, sondern auch seine bestehende Expertise im Bereich Application Performance Management ausbauen. Dies ermöglicht es CGI, seinen Kunden digitale Innovationen durch den Einsatz neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz zu bieten.

Die Übernahme des IT-Dienstleistungsunternehmens Novatec durch CGI stellt einen strategischen Schritt dar, um die Marktposition von CGI in den Bereichen Automotive, Fertigung und Finanzdienstleistungen in Süddeutschland zu stärken und gleichzeitig die Präsenz in Spanien auszubauen. CGI, eines der größten unabhängigen IT- und Unternehmensberatungsunternehmen weltweit, hat am 29. Januar 2025 eine Vereinbarung zur Übernahme von Novatec Consulting GmbH unterzeichnet. Novatec, gegründet 1996, ist auf agile Softwareentwicklung, digitale Produkte sowie strategische Geschäfts- und IT-Beratung spezialisiert und beschäftigt über 300 hochqualifizierte Experten.

Ralf Bauer, Präsident von CGI in Deutschland, betont, dass die Kombination der Expertise beider Unternehmen zusätzliche Mehrwerte für Kunden in der Automobil- und Fertigungsindustrie sowie im Finanzdienstleistungssektor schaffen wird. Beide Unternehmen teilen eine Unternehmenskultur, die auf Innovation und Verantwortung gegenüber den lokalen Gemeinschaften basiert. Michael Schuchart, Gründer und Geschäftsführer von Novatec, hebt hervor, dass die Werte und die Unternehmenskultur von CGI entscheidend für die Entscheidung zur Übernahme waren.

Die Übernahme eröffnet den Kunden von Novatec Zugang zu CGIs globalen Kapazitäten, einem Netzwerk von Delivery Centern und einem breiten Spektrum an End-to-End-Services. CGI ist in Deutschland mit 26 Niederlassungen vertreten, was eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden ermöglicht und gleichzeitig von der internationalen Präsenz des Unternehmens profitiert.

CGI wurde 1976 gegründet und zählt zu den größten Anbietern von IT- und Geschäftsprozessdienstleistungen weltweit. Mit einem Umsatz von 14,68 Milliarden kanadischen Dollar im Geschäftsjahr 2024 bietet CGI ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen, das von strategischem IT-Consulting bis hin zu Managed IT und Business Process Services reicht. Die Akquisition von Novatec wird als bedeutender Schritt angesehen, um die Marktposition von CGI weiter zu festigen und den Kunden einen erweiterten Zugang zu innovativen Lösungen zu ermöglichen.

Blei wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2.349USD auf COMEX (31. Januar 2025, 01:06 Uhr) gehandelt.