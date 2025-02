Besonders auffällig war der Zeitraum von April 2023 bis Juli 2024, in dem die globalen Meeresoberflächentemperaturen einen Rekordwert erreichten, was teilweise auf das Klimaphänomen El Niño zurückzuführen ist. In den Meeresgebieten zwischen dem 60. Grad nördlicher und dem 60. Grad südlicher Breite lagen die Temperaturen um bis zu 0,31 Grad über den bisherigen Höchstwerten. Die Forscher analysierten Satellitendaten und Klimamodelle, um den Anteil der Erwärmung zu bestimmen, der auf natürliche Phänomene und den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen ist. Sie fanden heraus, dass fast 44 Prozent des Temperaturanstiegs zwischen den El-Niño-Ereignissen 2015/2016 und 2023/2024 auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen sind, insbesondere auf die Emission von Treibhausgasen.

Die Studienautoren warnen, dass die Annahme einer linearen Temperaturerhöhung die zukünftigen Prognosen erheblich unterschätzen könnte. Der Anstieg der Meeresoberflächentemperaturen korreliert stark mit der Energiemenge, die durch den Treibhauseffekt in der Atmosphäre gespeichert wird. Christopher Merchant, einer der Studienautoren, vergleicht den Temperaturanstieg mit dem Füllen einer Badewanne: Der Wasserhahn sei heute viel weiter geöffnet als vor 40 Jahren. Um die Erwärmung zu verlangsamen, sei es entscheidend, die globalen Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Parallel dazu engagiert sich die DAL Deutsche Anlagen-Leasing in nachhaltigen Energieprojekten, wie dem Solarpark Halenbeck-Rohlsdorf in Deutschland. Mit einer 50-prozentigen Beteiligung an diesem Projekt plant die DAL, grünen Strom zu erzeugen und langfristige Lieferverträge abzuschließen, um Abnehmer vor Strompreisschwankungen zu schützen. Der Solarpark soll 2026 in Betrieb genommen werden und jährlich bis zu 120.000 MWh Strom erzeugen, was dem Bedarf von etwa 48.000 Haushalten entspricht. Die DAL positioniert sich damit als wichtiger Akteur in der Energiewende und der Finanzierung erneuerbarer Energien.

