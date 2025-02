zu sehr auf Erfolg ausgeruht

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat sich laut einer internationalen Studie zu lange auf früheren Erfolgen ausgeruht - und steckt deshalb nun in einer politischen und wirtschaftlichen Sackgasse. Die Selbstzufriedenheit der Merkel-Ära hole das Land nun ein, heißt es im sogenannten Berggruen Governance Index. An der Untersuchung waren Forscher der University of California (UCLA), der Denkfabrik des Berggruen Institut und der Hertie School, einer Privatuniversität in Berlin, beteiligt.

Forscher: Nicht genug auf Schocks vorbereitet