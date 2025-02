Furioser Goldpreis auf Rekordjagd. Gold bald bei 3.000 USD. Und dann? Weiter!

Neues Allzeithoch - Gold als sicherer Hafen gefragter, denn je

Seit der letzten Kommentierung zu Gold „Gold mit Paukenschlag - Goldpreis dreht auf. Neue Rekorde in Sicht“ hat sich die Lage noch einmal deutlich zugespitzt. Das gilt für die US-Handelspolitik. Das gilt für die Situation an den Aktienmärkten. Vor allem Technologiewerte gerieten zuletzt immer stärker in Bedrängnis. Nvidia ist da nur ein Beispiel. Die exponierten Niveaus von Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 machen die Indizes anfällig für Korrekturen. Die Hausse überdeckte die erste leichte Schwäche. Bislang fehlte auch der „passende“ Auslöser, um eine Korrektur loszutreten. Doch die von Trump verhängten Zölle gegen China, Kanada und Mexiko könnten nun dieser Auslöser sein. Die Gegenreaktion aus den betroffenen Ländern ließ bekanntlich nicht lange auf sich warten. Die Spirale beginnt sich zu drehen. Und es ja nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Länder bzw. Wirtschaftsräume mit US-Zöllen bedacht werden. Von der um sich greifenden Verunsicherung profitiert der Goldpreis. Gold ist als sicherer Hafen gefragter, denn je.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.