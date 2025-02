Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Januar '25

Der Januar begann zeigte sich überwiegend freundlich und die Börsen starteten mit neuen Höchstständen ins neue Jahr. Der alte neue US-Präsident Don Trump hat keine Zeit verloren und zwingt der Welt seine Meinung auf - das geht von Lügen über Drohungen bis inzwischen hin zu Militärschlägen. Und Ermittlungsbehörden wie FBI und Staatsanwaltschaften werden politisch gesäubert; jeder, der gegen Trump oder seine Anhänger ermittelt hat oder politisch unbequem ist, wird aus dem Dienst entfernt. Das ist besorgniserregend, doch so wird es die nächsten vier Jahre weitergehen - mindestens. Und nun hat die ersten Strafzölle verhängt gegen China, Mexiko und Kanada - und die EU wird folgen. Das treibt die Preise in den USA hoch und sorgt für Inflationsdruck. Die US-Notenbank hat dem entsprechend in ihrer letzten Sitzung den Leitzins unangetastet gelassen, was - natürlich - von Trump attackiert wird, der auf Senkungen pocht. Mit Powell wird sich Trump bald überwerfen und wie lange es mit seinem "Buddy" Elon Musk noch gut geht, bleibt abzuwarten...