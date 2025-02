Knorr-Bremse: Starker Burggraben, stabile Dividende und ein möglicher Spin-Off

Auf den ersten Blick ein Setup, dass nach einem Rebound und einer Chance für antizyklische Anleger schreit. Zu den Gewinnern in Deutschlands weiter Börsenliga gehört unter anderem der Bremsspezialist Knorr-Bremse (KBX). In den vergangenen 12 Monaten konnte die Aktie rund 30 Prozent zulegen. Allein im Januar legten die Papiere um 10 Prozent zu. Ein vielversprechender Start ins Jahr für die Münchener, die eine Marktkapitalisierung von mehr als 12 Milliarden Euro auf die Waage bringen und Anlegern eine Dividendenrendite von derzeit 1,6 Prozent bieten.

Ein wichtiges Signal für den Kapitalmarkt sendete der Konzern in dieser Woche, als er die vorzeitige Vertragsverlängerung von CEO Marc Llistosella ankündigte. Analysten sind vor der Veröffentlichung der Finanzzahlen für 2024 am 20. Februar bullish und glauben an eine Neubewertung. Die UBS nennt die Aktie einen Key-Pick für 2025. Analyst Andre Kukhnin sieht das Unternehmen auf Kurs, seine EBIT-Marge von über 14 Prozent im kommenden Jahr zu erreichen – und darüber hinaus langfristig sogar auf 16 Prozent zu steigern.

Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025: In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir Ihnen 5 aussichtsreiche Unternehmen vor, die einer allgemeinen Korrektur an den Märkten entgegentreten könnten. Jetzt kostenlosen Report herunterladen

Nach den zuletzt angestoßenen Portfolioanpassungen dürfte KBX bis Ende 2024 alle geplanten Maßnahmen zur Portfolio-Optimierung abgeschlossen haben, die etwa 10 Prozent des Umsatzes betreffen. Der nächste Schritt wird voraussichtlich ein umfassendes Sparprogramm, insbesondere im Nutzfahrzeugsegment. Hier sieht UBS Optimierungsbedarf, da die europäische Sparte unter der aktuellen Marktschwäche leidet. Zwar wird die angestrebte Konzernmarge von über 14 Prozent dadurch nicht gefährdet, doch könnte die Nutzfahrzeugsparte ihre Zielmarge von 13,5 Prozent nicht aus eigener Kraft erreichen.

DZ Bank-Analyst Holger Schmidt bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem fairen Wert von 86 Euro. "KBX bleibt ein robuster Player mit hohen Marktanteilen und starken Eintrittsbarrieren", so Schmidt. Während das Lkw-Geschäft noch unter der schwachen Marktlage leidet, sollte es ab dem zweiten Halbjahr 2025 von einer Erholung profitieren.

Laut UBS bewertet der Markt derzeit fast ausschließlich das Bahnsegment von Knorr-Bremse, während das Lkw-Geschäft stark unterbewertet erscheint. Ein potenzieller Spin-off könnte eine Option sein, um den Wert weiter zu steigern. Offiziell verfolgt das Management diesen Weg zwar nicht als "Plan A", dennoch könnte die Trennung vom Truck-Segment als strategische Option genutzt werden, um interne Verbesserungen voranzutreiben.

Die nächste Bewährungsprobe kommt mit den Quartalszahlen am 20. Februar. UBS erwartet starke Bahnaufträge von erneut über 1 Milliarde Euro – eine Premiere für ein gesamtes Jahr. Auch die Truck-Bestellungen dürften trotz schwieriger Marktbedingungen um 10 Prozent im Quartalsvergleich steigen, was die Resilienz von KBX unterstreicht. Kurzfristig könnten Margen in beiden Segmenten durch regionale Faktoren leicht unter Druck geraten, doch für 2025 bleibt der Ausblick solide: Mittleres einstelliges organisches Umsatzwachstum und steigende EBIT-Margen im Bahngeschäft.

Der Markt unterschätzt aus Sicht von UBS die langfristige Marge von Knorr-Bremse. Während der Konsens für 2029 nur eine EBIT-Marge von 14,3 Prozent erwartet, rechnet die Bank mit 16 Prozent. Das derzeitige Kursniveau preist laut Modell lediglich eine langfristige Marge von 13 Prozent ein – Potenzial für eine Neubewertung ist also vorhanden. Das Kursziel der UBS liegt mit 90 Euro rund 18 Prozent über dem aktuellen Niveua.

Die Analysten von Warburg-Research sehen die Sache mit einem Kursziel von 78 Euro etwas zurückhaltender. Besonders im Schienengeschäft sorge eine anhaltend starke Nachfrage für solide Auftragszahlen und Umsätze, schreibt Warbug-Analyst Fabio Hölscher. Der Sekundärmarkt bleibt ein Treiber der Profitabilität, auch wenn Warburg von einem leichten Rückgang der bereinigten EBIT-Marge um 50 Basispunkte ausgeht.

Allerdings dürfte die schwache Nachfrage nach Lkw und Trailern, insbesondere in Europa und teilweise in Nordamerika, dürfte das Geschäft weiterhin belasten. Warburg rechnet für 2024 mit einem Absatzrückgang von rund 15 Prozent in Europa und 10 Prozent in Nordamerika.

Mit dem Verkauf der US-Tochter R.H. Sheppard Co., Inc. (rund 4 Prozent des Lkw-Umsatzes) will das Unternehmen im Rahmen seines BOOST 2026-Programms einen weiteren Schritt in Richtung Effizienz gehen. Künftig liegt der Schwerpunkt der Lkw-Division auf mechatronischen Lenksystemen. Bereits 400 Millionen Euro des geplanten 700-Millionen-Euro-Volumens wurden durch Veräußerungen realisiert. Ein weiteres Devestment ist in Planung, doch Analysten erwarten erst Mitte 2025 Fortschritte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!