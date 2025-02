Abnehmwünsche schaffen Milliardenmarkt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die weit verbreiteten Abnehmwünsche in Europa und Nordamerika schaffen nach einer internationalen Umfrage einen Milliardenmarkt für Sportbranche, Nahrungsmittelindustrie, Pharmahersteller und Gesundheitswesen. Mehr als die Hälfte der 2.150 Befragten in den USA, Deutschland und Großbritannien hat demnach im vergangenen Jahr versucht, abzunehmen. Für die Untersuchung beauftragte die Unternehmensberatung Strategy& das Umfrageinstitut Appinio. In Deutschland nahmen 700 Menschen teil.

Über 70 Prozent bevorzugen demnach Sport, doch jeweils beträchtliche Anteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kaufen auch kalorienreduzierte Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Abnehmpräparate.