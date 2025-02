Top-Artikel der Kalenderwoche 05/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Jefferies warnt vor einem Kurssturz bei Palantir, während Cathie Wood massenhaft Aktien verkauft. Am Montag wird der Highflyer aus 2024 sein Zahlenwerk präsentieren.

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Die Gewinner-Aktie des Jahres 2024 startet am Montag mit Verlusten von knapp 20 Prozent in den Handel. Eine neue KI-App aus China sorgt für Aufregung in der Tech-Branche und zieht auch Siemens Energy runter.

Der renommierte Autor und Risikoexperte Nassim Taleb sieht den jüngsten Nvidia-Kurssturz nur als Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte.

Der Tabakkonzern Altria hat zufriedenstellende Zahlen vorgelegt. Trotz eines neuen Aktienrückkaufprogramms handelt die Aktie am Donnerstag mit Verlusten.

Der Life-Science-REIT Alexandria Real Estate ist günstig bewertet und bietet eine Dividendenrendite von 5,2 Prozent. Am Montag hat das Unternehmen seinen Geschäftsbericht präsentiert.

Dogecoin kämpft mit Kursverlusten am Kryptomarkt, doch ein möglicher ETF könnte neue Impulse für den Memecoin bringen.

China kauft heimlich Gold? Der Goldpreis erreicht ein neues Allzeithoch – was steckt dahinter? Eine goldgedeckte Währung oder reine Diversifikation? Hier die Analyse zur explosiven Entwicklung!

Die Plug-Power-Aktie hatte am Montag mit einem Downgrade zu kämpfen. Die Titel beendeten den Handelstag mit einem Minus von 6,25 Prozent.

Die hohe Volatilität der vergangenen Tage hat Spuren in der Aktie von Siemens Energy hinterlassen. Die Lage ist schlechter als es auf den ersten Blick scheint.

Coinbase-CEO Brian Armstrong plant eine Blocklist-Strategie für Tokens und lobt Trumps Unterstützung für die Kryptoindustrie als wegweisend für die USA.