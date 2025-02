CDU hält an Kurs in Migrationspolitik fest

(durchgehend aktualisiert, weitere Angaben zu Demonstrationen)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Kurs der Union in der Migrationspolitik und ihre Bundestagsabstimmung mit der AfD haben breite Proteste ausgelöst. Inhaltlich zeigt sich die CDU davon unbeeindruckt: Sie will bei ihrem Parteitag am Montag ein "Sofortprogramm" beschließen, in dem sie verspricht, den umstrittenen Fünf-Punkte-Plan von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz zum Stopp der illegalen Migration direkt nach einer Regierungsübernahme umzusetzen. Auch am Wochenende gingen in vielen deutschen Städten Zehntausende aus Protest gegen diesen Kurs auf die Straße.

Parteichef Merz gab mit Blick auf die Bundestagswahl in drei Wochen eine "Garantie" für Veränderungen im Falle seiner Kanzlerschaft. "Ich gebe den Wählerinnen und Wählern in Deutschland die Garantie, dass es in der Wirtschaftspolitik und in der Asylpolitik eine wirkliche Wende gibt", sagte er der "Bild am Sonntag". "Wir brauchen in Deutschland einen Politikwechsel."