WAHL 2025/FDP-Chef Lindner schließt Regierung mit Grünen aus

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner hat eine erneute Regierungszusammenarbeit seiner Partei mit den Grünen nach der Bundestagswahl ausgeschlossen. "Ich sehe nicht, dass mit den Grünen eine ideologiefreie Energie- und Klimapolitik, eine Wirtschaftswende und neue Realpolitik in der Migration erreichbar wären", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" und fügte auf Nachfrage hinzu: "Die FDP wird nach der Bundestagswahl nicht in eine Regierung zusammen mit den Grünen eintreten."

Lindner, dessen Partei in den Umfragen drei Wochen vor der Bundestagswahl bei vier Prozent steht und damit um den Wiedereinzug ins Parlament kämpft, warb für ein Bündnis mit der Union. "Eine Bundesregierung mal ohne linke Parteien wäre in der Tat das Beste. Schwarz-Gelb wäre eine Reformregierung der Mitte. Eine Deutschlandkoalition wie in Sachsen-Anhalt immerhin besser als Schwarz-Grün." In Sachsen-Anhalt regieren CDU, SPD und FDP gemeinsam.

Der FDP-Chef verteidigte die Zustimmung der Freien Demokraten im Bundestag für einen Unionsantrag für Zurückweisungen an Grenzen, der am Ende nur mit Stimmen der AfD eine Mehrheit fand. "Wir entscheiden nach der Sache. Wir werden unser Abstimmungsverhalten nicht daran ausrichten, ob die AfD zustimmt oder nicht." Er sprach von einer Ausnahmesituation mit wechselnden Mehrheiten im Parlament nach dem Bruch der Ampel. "Nach der Bundestagswahl gibt es wieder eine Koalition mit den entsprechenden Rücksichtnahmen."/jr/DP/he