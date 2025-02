AfD und SPD legen leicht zu

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem heftigen Streit über die Migrationspolitik legen SPD und AfD in der Wählergunst leicht zu, bei der Union gibt es keine Bewegung. Mit 30 Prozent bleibt die Union in einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der "Bild am Sonntag" weiter stärkste Kraft. AfD (22 Prozent) und SPD (17 Prozent) steigern sich im Vergleich zur Vorwoche um jeweils einen Prozentpunkt. Die Befragung wurde am Donnerstag und Freitag durchgeführt.

Die Union hatte am Mittwoch als Reaktion auf die Messerattacke von Aschaffenburg ihren Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung Migrationspolitik mit Hilfe der AfD im Bundestag durchgesetzt. Ein Gesetzentwurf mit ähnlicher Stoßrichtung war am Freitag gescheitert - aus der Union gaben nach Angaben des Bundestags 12 Abgeordnete ihre Stimme nicht ab. Grüne und SPD reagierten empört. In zahlreichen deutschen Städten protestierten seitdem Zehntausende.