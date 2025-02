Dieser Dividendenwachstumswert sorgt langfristig für unglaubliche Renditen!

Viele ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger achten bei der Aktienauswahl vor allem auf die Höhe der Dividende zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist zwar kein grundsätzlich schlechtes Vorgehen, birgt aber zwei Risiken.

Das erste ist, in die sogenannte Dividendenfalle (im englischen Dividend Trap genannt) zu tappen. Darunter versteht man Aktien und Unternehmen, die zwar eine hohe Ausschüttungsrendite bieten, deren Kurs aber nicht vom Fleck kommt und die Steigerungsmöglichkeiten aufgrund einer bereits überdurchschnittlich hohen Dividende begrenzt sind. Das führt oft trotz der hohen Ausschüttungen zu einer Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt.

Wer außerdem nur auf die gegenwärtige Dividendenrendite schaut, unterschlägt zweitens oft viele Jahre oder gar Jahrzehnte fortgesetzter Auszahlungen und Anhebungen. Dadurch übersehen Investoren oft Dividendenwachstumswerte und damit langfristig besonders erfolgreiche Wertpapiere – wie zum Beispiel die Aktie von Illinois Tool Works. Und damit herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Dividenden-Radars von wallstreetONLINE.

Diese Dividende ist nur auf den ersten Blick sparsam

In der vergangenen Woche haben wir Ihnen mit dem schwedischen Finanzinstitut Swedbank eine Aktie mit einer Dividendenrendite von fast 10 Prozent vorgestellt, in der Woche zuvor fiel die Wahl auf den US-Pharmakonzern Merck, der seinen Anlegerinnen und Anlegern aktuell eine Ausschüttung von 3,3 Prozent bietet. Demgegenüber wirkt Illinois Tool Works mit 2,3 Prozent sehr sparsam.

Die Aktie des vielseitigen US-Industriekonzerns, der Maschinen- und Werkzeugteile für die Automobil- und Lebensmittelindustrie sowie das Baugewerbe herstellt, ist jedoch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie irreführend der Blick auf die Dividendenrendite allein sein kann.

Wer nur lange genug bei der Aktie investiert ist, erzielt aufgrund der hohen Konstanz des Unternehmens, nicht nur eine Dividende zu zahlen, sondern diese auch konsequent und über viele Jahre hinweg anzuheben, absolute Traumrenditen. Das macht Illinois Tool Works zu einem hervorragenden Investment für Anlegerinnen und Anleger, die noch am Beginn ihres Vermögensaufbaus stehen.

Ununterbrochenes Dividendenwachstum – und das seit 29 Jahren

Gegründet wurde das Unternehmen 1912 im US-Bundestaat Illinois als Werkzeughersteller – daher der Unternehmensname. Später kamen elektronische Bauteile und Agrarmaschinen hinzu, woraus die Zulieferersparte für die Automobilindustrie hervorgegangen ist. In den 1980er und 1990er Jahren wuchs das Unternehmen dann vor allem durch eine Reihe von Übernahmen. Insgesamt hat Illinois Tool Works so ein Portfolio von fast 20.000 Patenten erworben, was das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Spezialisten für Maschinen- und Werkzeugteile macht.

Der anhaltende Unternehmenserfolg versetzte den Konzern früh in die Lage, seinen Investoren eine Ausschüttung anzubieten. Inzwischen blickt Illinois Tool Works auf 49 Jahre zurück, in denen ununterbrochen eine Dividende ausgezahlt wurde. Diese konnte außerdem in den vergangenen 29 Jahren konsequent gesteigert werden. Eine Reduzierung mussten Anlegerinnen und Anleger zuletzt 1995 hinnehmen. Trotz dieser Kürzung kommt das Unternehmen auf eine durchschnittliche Steigerungsrate von über 10 Prozent pro Jahr.

Langfristig zweistellige Steigerungsrate sorgt für Traumrenditen

Die hohe Steigerungsrate in Verbindung mit dem Zinseszinseffekt führt dazu, dass langfristige Investoren hohe Einstiegsrenditen (Yield on Cost) erzielen. Ein erstes Beispiel: Wer vor 10 Jahren gekauft und es bei seiner anfänglichen Position belassen hat, blickt aufgrund der durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 12,35 Prozent in diesem Zeitraum auf eine Dividendenrendite von 6,18 Prozent – und damit mehr als dem Doppelten der aktuelle Dividendenrendite.

Dieser Wert nimmt umso stärker zu, je früher Anlegerinnen und Anleger sich Illinois Tool Works ins Depot gelegt haben. Wer seit 20 Jahren investiert ist, kommt bereits auf eine Einstiegsrendite von 13,7 Prozent – Anlegerinnen und Anleger, die sogar vor 30 Jahren schon zugeschlagen haben, kommen auf eine unglaubliche Einstiegsrendite von 56,47 Prozent. So zahlt sich die Anfangsinvestition inzwischen schon nach weniger als zwei Jahren vollständig von selbst ab.

Die Dividende ist in 30 Jahren um 3.525 Prozent gewachsen

Der Vergleich der Dividende von damals mit heute zeigt, wie dieser enorme Anstieg der Einstiegsrendite zu erklären ist. 1995 zahlte das Unternehmen seinen Investoren eine Dividende von 0,16 US-Dollar. Dieser Wert ist infolge der konsequenten Anhebungen sowie des Zinseszinseffektes auf inzwischen 5,80 US-Dollar angewachsen. Das bedeutet eine Steigerung um 3.525 Prozent.

Das sorgt in Verbindung mit dem langfristigen Kurswachstum der Aktie zu einer erheblichen Outperformance gegenüber der Gesamtmarktentwicklung. Inklusive Dividenden bringt es Illinois Tool Works auf eine 30-Jahres-Rendite von 4.211 Prozent, während der US-Leitindex S&P 500 eine Gesamtrendite von 2.119 Prozent abgeworfen hat.

Unternehmen beweist Resilienz, Ausschüttung gut gedeckt

Die Sicherheit der Dividende sowie die Möglichkeit weiterer Anhebungen sind durch die Geschäftsentwicklung gestützt. Für 2025 ist eine Auszahlung von 5,86 US-Dollar je Anteilsschein vorgesehen, während für den Gewinn pro Aktie 10,69 US-Dollar erwartet werden. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 54,8 Prozent – nichts Ungewöhnliches für ein so zuverlässigen Dividendenzahler. In den vergangenen 5 Jahren lag die Ausschüttungsquote im Verhältnis zum Gewinn mit 58 Prozent sogar noch etwas höher.

Dass sich das Unternehmen auch in einem schwierigen Geschäftsumfeld behaupten kann, hat Illinois Tool Works in den vergangenen Jahren zur Genüge bewiesen. Das gilt auch für die aktuelle Krise der verarbeitenden Industrie, die kein spezifisches Problem hierzulande, sondern infolge der Wachstumskrise in China ein weltweites Phänomen ist.

Grundsolide Bilanz sorgt für hohe Sicherheit

Zwar sind die Erlöse in den vergangenen 12 Monaten gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 um ein Prozent auf 15,95 Milliarden US-Dollar gesunken. Der Nettogewinn konnte jedoch aufgrund eines konsequenten Kostenmanagements um gut 15 Prozent auf 3,455 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Das erlaubte neben einer weiteren Dividendenanhebung auch Aktienrückkäufe und damit für zusätzliche Kursgewinne. Diese Doppelstrategie verfolgt das Unternehmen schon seit geraumer Zeit. So ist die Zahl der ausstehenden Aktien in den vergangenen zehn Jahren um 25 Prozent auf 404,6 auf 299,1 Millionen gesunken.

Der Bilanz von Illinois Tool Works hat das trotz der hierfür verwendeten Mittel keinen Abbruch getan. Die Gesamtverschuldung liegt bei 7,4 Milliarden US-Dollar. Das ist für ein Unternehmen dieser Größe kein Problem. Der freie Cashflow belief sich zuletzt auf 2,74 Milliarden US-Dollar. Rund 60 Prozent hiervon entfielen auf die Dividende, während für Kreditzinsen nur 285 Millionen US-Dollar aufgewendet werden mussten.

Fazit: Wer Zeit hat, greift zu!

Der US-Industriekonzern Illinois Tool Works und seine Aktie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass sich ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger nicht allein auf die Dividendenrendite, sondern auch auf die Wachstumshistorie konzentrieren sollten. Vor allem, wer beabsichtigt langfristig zu investieren, sollte der Historie sogar den Vorzug geben, da sich so nach einigen Jahren und Jahrzehnten Einstiegsrenditen im mittleren zweistelligen Prozentbereich erzielen lassen.

Einstiegsrenditen von über 50 Prozent wirken unglaublich und finanziell nicht nachhaltig. Der Blick in die Bilanz von Illinois Tool Works und dessen nachhaltigem Unternehmenserfolg zeigt jedoch, wie es unter Ausnutzung des Zinseszinseffektes zu solchen Ausschüttungen kommen kann – vorausgesetzt man bringt als Investor die hierfür nötige Geduld mit.

Passives Einkommen

Bleibt noch die übliche Frage, wie viel Kapital Anlegerinnen und Anleger derzeit für eine monatliche Auszahlung von 1.000 Euro aufwenden müssen. Nach den beiden Leitzinsentscheidungen in dieser Woche liegt der Euro-Dollar-Kurs bei aktuell 1,036 Euro. Auf das Jahr hochgerechnet müssen also Dividendenerträge in Höhe von 12.432 US-Dollar erzielt werden (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern). Bei einer erwarteten Auszahlung von 5,86 US-Dollar pro Aktie werden hierfür insgesamt 2.122 Anteile benötigt, die rund 551.600 US-Dollar beziehungsweise 532.300 Euro kosten.

Zum Vergleich: Für eine monatliche Dividende von 1.000 Euro müssen bei der Swedbank aktuell 135.400 Euro aufgebracht werden. Beim US-Pharmakonzern Merck waren es 365.000 Euro. Anlegerinnen und Anleger, die am Ende ihrer Investmentkarriere und vor dem Ruhestand stehen, sollten daher lieber auf Werte wie diese setzen. Wer noch einige Jahre oder Jahrzehnte Zeit zum Investieren hat, sollte auf Dividendenwachstumswerte wie Illinois Tool Works setzen, um langfristig hohe Einstiegsrenditen zu erzielen.

Übersicht zur Dividende von Illinois Tool Works

Marktkapitalisierung: 76,82 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 29 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 29 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 49 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 12,35 Prozent p.a.

Zeitplan (voraussichtlich)

07.02.2025: Dividendenankündigung

27.03.2025: Ex-Tag

28.03.2025: Record Date

10.04.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2026e 2,36 6,13 2025e 2,25 5,86 2024 2,19 5,71 2023 2,12 5,42 2022 2,40 5,06 2021 2,05 4,72 2020 2,37 4,42 2019 2,59 4,14 2018 3,24 3,56 2017 2,03 2,86 2016 2,37 2,40

Quellen: MarketScreener, SeekingAlpha

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion