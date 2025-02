Habeck warnt USA vor Handelskrieg mit Europa.

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der Zölle gegen China, Mexiko und Kanada warnt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die US-Regierung vor einem Handelskrieg mit Europa. "Als Europäer sind wir auf Gegenzölle vorbereitet", sagte der Grünen-Politiker auf einer Veranstaltung des "Kölner Stadt-Anzeiger". "Die Amerikaner müssen wissen: Das ist eine ganz schlechte Alternative."

Habeck wies darauf hin, dass Zölle die Inflation in die Höhe trieben - auch für Verbraucher und Unternehmen in den USA. Das werde man den Amerikanern deutlich machen. "Aber wenn das nicht gelingt, dann können wir uns ja nicht rumschubsen lassen", so der Vizekanzler.

Trump hatte zuvor seine Drohung wahr gemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Die drei Länder kündigten umgehend Gegenmaßnahmen an./jcf/DP/he