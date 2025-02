Tech-Riese in der Krise Die Konkurrenz läuft Intel davon: Ist der Chip-Riese "too big to fix?" Intel hat mit den Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen zwar übertroffen, doch der positive Effekt verpuffte schnell. Die Analysten der BofA senken den Daumen und bleiben bei ihrem Underperform-Ranking.