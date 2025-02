BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier' zu AfD:



"Der Gewinner der turbulenten Woche steht fest: Es ist die AfD. Sie macht nicht etwa nur groteske Oppositionspolitik. Sie stiftet Unfrieden. Sie wird ohne absolute Mehrheit auf Landes- und auf Bundesebene niemals in einer Regierung sitzen. Aber sie hat gezeigt, welch großen Einfluss sie auf politische Entscheidungen und gesellschaftliche Debatten hat. Das ist schwer erträglich. Die etablierten Parteien haben - acht Jahre nach dem Einzug der Partei in den Bundestag - keine Antwort auf die Störer am rechten Rand. Die demokratische Mitte ist nicht einen Zentimeter weitergekommen."