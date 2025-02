Rechtsgeführte belgische Regierung wird vereidigt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Belgien soll an diesem Montag (9.00 Uhr) knapp 240 Tage nach der Parlamentswahl eine neue Regierung vereidigt werden. Den migrationskritischen flämischen Nationalisten der N-VA war es zuvor am späten Freitagabend gelungen, sich mit vier weiteren Parteien auf die Bildung einer Koalition zu verständigen. Die N-VA wird damit erstmals die föderale Regierung in Belgien führen und mit ihrem Vorsitzenden Bart De Wever sofort auch den Premierminister stellen.

Der 54-Jährige war bislang Bürgermeister der Hafenstadt Antwerpen. Er will nach seiner Vereidigung am Montagvormittag sofort an einem informellen EU-Gipfel teilnehmen. Bei diesem soll es um Initiativen zum Ausbau der Verteidigungsfähigkeiten und den Umgang mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump gehen.