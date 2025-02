Handwerkspräsident stellt Datum für Kohleausstieg infrage

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts hoher Strompreise fordert Handwerkspräsident Jörg Dittrich einen Neustart der Energiewende und stellt das Enddatum für die Kohleverstromung infrage."Der Kohlekompromiss stand unter der Prämisse, dass billiges russisches Gas zur Verfügung stehen würde", sagte Dittrich dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Obwohl sich das geändert hat, halten wir an dem Plan weiter fest." Das könne so nicht funktionieren."Ich will, dass wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen: Was ist realistisch und sinnvoll - in physikalischer und finanzieller Hinsicht", so Dittrich weiter. "Wir müssen die Energiewende neu aufsetzen und es realistischer betrachten", forderte er. "Denn eine Energiewende, die daran scheitert, dass wir insolvent sind, bevor wir sie bewältigt haben, die hilft weder uns noch der Welt - und auch nicht dem Klima."