UniCredit kauft sich bei Generali ein – ein Deal mit versteckten Absichten?

Die italienische Großbank UniCredit hat überraschend eine 4,1-prozentige Beteiligung am Versicherungsriesen Generali offengelegt. Trotz der erheblichen Investition betont das Finanzinstitut, dass es keine strategischen Ambitionen hege. Doch Marktbeobachter sehen die Entwicklung als möglichen Hebel für CEO Andrea Orcel im komplexen Machtgefüge der italienischen Finanzbranche.

In einer offiziellen Mitteilung erklärte UniCredit, die Anteile durch schrittweise Markttransaktionen erworben zu haben. Zusätzlich hält die Bank weitere 0,6 Prozent an Generali im Rahmen von Dienstleistungen für Kunden sowie zur Absicherung von Finanzprodukten.

"UniCredit hat kein strategisches Interesse an Generali", hieß es in der Stellungnahme der Bank. Vielmehr bleibe der Fokus auf dem laufenden Übernahmeangebot für Banco BPM sowie einer verstärkten Investition in die Commerzbank.

Die Bank hebt hervor, dass es sich bei der Beteiligung um eine rein finanzielle Investition handelt, die eine Rendite über den internen Kapitalkosten generiere und sich nur minimal auf die harte Kernkapitalquote (CET1) auswirke.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Machtkampf in Italiens Finanzsektor?

Generali steht vor möglichen Umwälzungen in der Führungsetage, da sich die Hauptaktionäre im Mai voraussichtlich über die Zukunft von CEO Philippe Donnet streiten werden. Die Auseinandersetzung ist nicht neu: Bereits 2022 versuchten zwei Großinvestoren, Donnet zu entmachten – und scheiterten am Einfluss der Investmentbank Mediobanca.

Jetzt könnten dieselben Investoren, die auch an der staatlich gestützten Monte dei Paschi di Siena beteiligt sind, neue Schachzüge planen. Zudem wirft die italienische Regierung ein kritisches Auge auf Generali, nachdem der Versicherer mit dem französischen Bankkonzern BPCE ein milliardenschweres Asset-Management-Geschäft anbahnte.

Orcel und sein wachsender Einfluss

UniCredit-Chef Andrea Orcel baut derweil sein Imperium weiter aus. Neben Generali stehen Banco BPM und die deutsche Commerzbank im Visier. Auch die Fondsgesellschaft Anima Holding könnte zur nächsten Zielscheibe werden. Orcel, bekannt für seine aggressive Expansionsstrategie, stärkt mit der Generali-Beteiligung seine Verhandlungsmacht.

Ob es tatsächlich bei einer passiven Beteiligung bleibt oder ob UniCredit in die laufenden Machtkämpfe um Generali eingreifen wird, bleibt abzuwarten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 43,83EUR auf Lang & Schwarz (03. Februar 2025, 07:24 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!