Trump-Zölle drehen dem DAX den Saft ab – Euphorie verflogen

Die Finanzmärkte reagierten prompt: US-Aktienfutures und asiatische Börsen gaben nach, der mexikanische Peso stürzte auf ein Drei-Jahres-Tief, der kanadische Dollar fiel auf den schwächsten Stand seit 2003. "Wir haben Zölle eingeführt. Sie schulden uns viel Geld, und ich bin sicher, sie werden zahlen", sagte Trump am Sonntagabend. Gleichzeitig erneuerte er seine Drohungen gegen die EU, die er für das hohe Handelsdefizit mit den USA verantwortlich macht.

US-Präsident Donald Trump verschärft seinen Konfrontationskurs im globalen Handel und droht der Europäischen Union mit neuen Zöllen. Zeitgleich will er mit Kanada und Mexiko verhandeln, nachdem er bereits 25 Prozent Strafzölle auf Importe aus den beiden Nachbarländern angekündigt hat, die am Dienstag in Kraft treten sollen.

Im deutschen Leitindex DAX, der in der vergangenen Woche noch ein neues Rekordhoch von 21.800 erreicht hatte, dürfte sich die Stimmung am Montag deutlich abkühlen. Eine Stunde vor Handelsstart taxiert der Broker IG den DAX auf rund 21.290 Punkte, rund 2 Prozent tiefer. Fututres auf den Euro Stoxx 600 liegen am Montagmorgen ebenfalls 2 Prozent im Minus.

"Es ist jetzt die große Frage, ob und gegebenenfalls wann Donald Trump mit Zöllen gegen Importe aus der EU Ernst macht" schreibt Thomas Altmann von QC Partners. "Allerdings darf nicht übersehen werden, dass insbesondere die Zölle gegen Mexiko die deutsche Wirtschat schon jetzt hart treffen werden. Denn über die Werke in Mexiko ist beispielsweise die deutsche Automobilindustrie stark betroffen. Da verwundert es nicht, dass auch hierzulande die Stimmung umschlägt. Der jüngste Börsenoptimismus verfliegt heute komplett."

"Sie nehmen unsere Autos nicht, unsere landwirtschaftlichen Produkte kaum, aber wir importieren alles von ihnen", kritisierte Trump. Die angedrohten Zölle würden "definitiv kommen", sollte es keine Einigung geben.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat bereites Vergeltungszölle in gleicher Höhe auf US-Importe im Wert von 106 Milliarden US-Dollar angekündigt. Auch Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum plant Gegenmaßnahmen und will ihre Strategie am Montag präsentieren. China, das ebenfalls von einer neuen 10-Prozent-Abgabe betroffen ist, versprach "entsprechende Gegenmaßnahmen", blieb jedoch vage.

Die EU hatte bereits am Freitag mit "entschlossener Gegenwehr" gedroht, sollte Trump seine Drohungen umsetzen. Details zu den geplanten Maßnahmen bleiben aber aus. Ein Land bleibt vorerst verschont: Großbritannien. Trump lobte die Handelsbeziehungen mit London und zeigte sich optimistisch: "Ich denke, das können wir regeln."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





