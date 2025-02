International Paper und DS Smith schließen sich zusammen, um den neuen Weltmarktführer für nachhaltige Verpackungslösungen zu schaffen

MEMPHIS, Tennessee, 3. Februar 2025 /PRNewswire/ -- International Paper (NYSE:IP; LSE: IPC) und DS Smith, zwei führende Hersteller von nachhaltigen Verpackungs-, Kartonage- und Zellstoffprodukten, haben am 31. Januar 2025 ihre Kräfte gebündelt, um einen neuen Weltmarktführer für nachhaltige Verpackungslösungen zu schaffen, der sich auf die attraktiven Regionen Nordamerika und EMEA konzentriert.

Der Zusammenschluss bringt das Beste beider Unternehmen zusammen, um das Wachstum zu beschleunigen, die Rentabilität zu verbessern und Kunden in aller Welt mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern zu bedienen. Zusammen mit DS Smith wird International Paper ein toller Arbeitsplatz sein, an dem eine Belegschaft arbeitet, die Spitzenleistungen, Ethik und Sicherheit über alles andere stellt.

„Mit einem stärkeren Portfolio an nachhaltigen Verpackungslösungen erweitert die Kombination von International Paper und DS Smith unser Angebot, steigert die Innovationskraft und vergrößert unsere geografische Reichweite", sagte Andy Silvernail, Chairman und Chief Executive Officer von International Paper. „Wir werden die Fähigkeiten und das Fachwissen zweier erfahrener Teams mit ähnlichen Kulturen zusammenführen, um den Weltmarktführer für nachhaltige Verpackungslösungen zu schaffen."

Verbessertes Kundenerlebnis: Durch die Verbindung der besten Elemente beider Unternehmen entsteht der reaktionsschnellste und effizienteste Service der Branche, der den Kunden eine unvergleichliche Erfahrung und einen nachgewiesenen Mehrwert bietet.

Stärker auf Innovation setzen: Von Qualitätsverpackungen bis hin zu differenzierten Prozessen verfügt das kombinierte Unternehmen über die besten Innovatoren, die unermüdlich jede neue Gelegenheit nutzen, um bahnbrechende nachhaltige Verpackungslösungen zu entwickeln.

Stärker auf Nachhaltigkeit setzen: Nachhaltigkeit ist eine der Hauptstärken des neu fusionierten Unternehmens, das sich verpflichtet hat, unsere Wälder sorgfältig zu pflegen, verantwortungsvoll mit unserer Umwelt umzugehen und sich in unseren Gemeinden für das Gute einzusetzen.

Gemeinsam mit unseren Kunden macht International Paper die Welt mit jeder nachhaltigen Verpackungslösung sicherer und produktiver.

Informationen zu International Paper

International Paper (NYSE: IP; LSE: IPC) ist der weltweit führende Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen. Mit dem Hauptsitz in Memphis, Tennessee, und dem EMEA-Hauptsitz (Europa, Naher Osten und Afrika) in London beschäftigen wir mehr als 65.000 Mitarbeiter und bedienen Kunden auf der ganzen Welt mit Niederlassungen in mehr als 30 Ländern. Gemeinsam mit unseren Kunden machen wir die Welt sicherer und produktiver, mit jeder nachhaltigen Verpackungslösung. Der Nettoumsatz für 2024 betrug 18,6 Milliarden Dollar. Im Jahr 2025 übernahm International Paper DS Smith und schuf damit einen Branchenführer, der sich auf die attraktiven und wachsenden Regionen Nordamerika und EMEA konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter internationalpaper.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unsere derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Weitere Informationen zu den Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in unseren Berichten und Pressemitteilungen, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden.

Die International Paper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 53,68EUR auf Tradegate (31. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.