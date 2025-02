OPEC+-Treffen im Fokus

Noch am Donnerstag zeigte sich im Bereich der entscheidenden Unterstützung von 72,30 US-Dollar beim Rohöl-Future WTI erhöhte Volatilität, aus der Tageskerze ging noch keine klare Tendenz hervor. Am Freitag allerdings setzte sich der Energieträger klar zur Oberseite ab und beendete den Handel mit einer sehr aussagekräftigen Hammerkerze. Sollte die Aufwärtstendenz zu Beginn dieser Woche weiter anhalten und WTI mindestens über 74,04 US-Dollar springen, würde dies eine Erholungsbewegung an 75,26 und darüber 76,42 US-Dollar ermöglichen. Entsprechend dieser Entwicklung könnte ein kurzfristiges Long-Investment auf das schwarze Gold abgeschlossen werden, ein passender Schein ist hierzu weiter unten aufgeführt. Sollte sich das Ergebnis aus dem OPEC+-Treffen negativ auf den Preis auswirken und WTI unter 71,50 US-Dollar zurücksetzen, würde dies einem Aufwärtstrendbruch mit konkretem Korrekturpotenzial auf 69,31 US-Dollar entsprechen. Gesetzt diesem Fall könnte ein Short-Engagement die richtige Wahl sein.

Trading-Strategie: