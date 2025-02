Hypoport mit Zieleinlauf

Seit dem Jahreswechsel gelang es der Hypoport-Aktie insgesamt um 31,4 Prozent unmittelbar an das anvisierte Ziel um 218,20 Euro am Freitag einzulaufen. Insgesamt hat nach aktueller Auswertung Hypoport nun eine fünfwellige Impulswelle absolviert, die negative Kerze vom Freitag könnte der Auftakt für eine mehrtägige Konsolidierung in klassischer 123-Manier bilden. Investierte Anleger sollten ihre Stopps daher merklich nachziehen, können aber auch einige Gewinne realisieren. Favorisiert wird nämlich nach dem nun vorliegenden Impuls im späteren Verlauf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, ein günstigerer Einstiegspunkt kann hierbei stark angenommen werden. Insgesamt könnte unterhalb von 210,00 Euro eine Konsolidierung in Richtung 200,00 und darunter 187,00 Euro bei Hypoport starten. Spätestens an dem letzten Punkt sollte die Aktie wieder zur Oberseite abdrehen und die mittelfristigen Ziele gelegen um 236,00 und 246,00 Euro ins Visier nehmen. Eine unmittelbare Aufwärtstrendfortsetzung unmittelbar über den 200-Tage-Durchschnitt bei 225,00 Euro kann aufgrund der zahlreichen Widerstände in diesem Bereich derzeit nicht abgeleitet werden.

Trading-Strategie: