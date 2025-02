DAX mit US-Zollkeule konfrontiert

Europa ist bislang von der Zollkeule nicht betroffen gewesen, es wird allerdings fest damit gerechnet, dass auch die Europäer gewissen Zöllen auf ihre Produkte ausgesetzt werden. In einem sich aufschaukelnden Wirtschaftskrieg gewinnt ohnehin keine Seite, die kanadische Regierung hat bereits ab Dienstag Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe angekündigt.

Für den DAX dürfte dies angesichts der breiten Verunsicherung unter Aktionären einen schwächeren Start in die neue Handelswoche bedeuten. Unterhalb von 21.610 Punkten sollten Anleger mit einem zeitnahen Test der einstigen Hürde von 21.513 Punkten rechnen, darunter würde der Weg in Richtung glatt 21.000 Punkte für das heimische Leitbarometer frei werden und einen entsprechenden Short-Ansatz dementsprechend attraktiv gestalten. Auf der Oberseite hat sich nach neuester Auswertung der langfristigen Aufwärtsbewegung beim DAX eine neue Barriere um 21.676 Zählern ergeben, die es für ein Folgekaufsignal in Richtung 21.823 und 21.912 Punkte unbedingt gilt zu überwinden.