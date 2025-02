Nach Trump-Zöllen: AMD, Alphabet, Palantir und PayPal vor den Zahlen!

Mit dem DeepSeek-Crash am vergangenen Montag, zwei Leitzinsentscheiden und den Geschäftsberichten von Apple, Meta Platforms, Microsoft und Tesla liegt hinter den Anlegerinnen und Anlegern eine aufregende Handelswoche. Doch auch in den kommenden Tagen ist jede Menge Spannung geboten, denn es folgt die zweite Höhepunktwoche der US-Quartalssaison mit fast 500 berichtenden Unternehmen, darunter die Magnicificent-Seven-Werte Alphabet und Amazon.

Damit Sie in den kommenden Tagen nicht den Überblick verlieren, ist das Earnings Preview von wallstreetONLINE erneut zweigeteilt. Teil 1 mit den Tagen von Montag und Dienstag lesen Sie an dieser Stelle, Teil 2 mit den von Mittwoch bis Freitag anstehenden Quartalszahlen finden Sie unter folgendem Link: Earnings Preview Teil 2.

Montag, 03. Februar: Palantir

Der durch die Vorstellung des chinesischen KI-Modells DeepSeek ausgelöste Crash bei Halbleiter-Aktien hat schonungslos offengelegt, wie groß die Unsicherheiten der Anlegerinnen und Anleger nach zwei Jahren Dauerrallye sind. Das gilt zwar auch für viele Software-Aktien, darunter Palantir, allerdings wird aufgrund der durch die niedrigen Trainingskosten von DeepSeek gewonnen Erkenntnisse ein anderes Szenario gespielt.

Während gegenüber Halbleiterunternehmen wie Nvidia befürchtet wird, dass ein deutlich niedrigerer Trainingsaufwand zu einer langsameren Geschäftsentwicklung führen könnte, haben Investoren in den vergangenen Tagen damit begonnen, Software-Unternehmen als Profiteure zu identifizieren. Für die wären niedrigere Trainingskosten für KI-Modelle finanziell ein Segen und könnten zu einer Margenexpansion führen.

Auf eine solche ist Palantir angesichts der völlig aus dem Ruder gelaufenen Bewertung der Aktie angewiesen. Für 2025 ist das Unternehmen mit dem 166-fachen seiner erwarteten Gewinne und dem 39-fachen seines Buchwertes bewertet. Selbst beim Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis schneidet Palantir mit 7,59 schlecht ab. Als günstig gilt ein Wert von 1 oder kleiner.

Um diese Mondbewertung irgendwie zu rechtfertigen, wird das Unternehmen absolute Blockbuster-Zahlen und einen starken Ausblick präsentieren müssen. Die Messlatte liegt für die Erlöse bei knapp 776 Millionen US-Dollar, die gegenüber dem Vorjahresquartal einem Anstieg um 27,6 Prozent entsprechen würden. Beim bereinigten Gewinn pro Aktie sind 0,11 US-Dollar geschätzt, ein Plus von 3 Cent gegenüber dem Stand vor 12 Monaten.

Am Optionsmarkt wird mit großer Mehrheit darauf gewettet, dass die Aktie nach den Zahlen zulegt. 63,3 Prozent aller am kommenden Freitag verfallenden Optionskontrakte liegen auf der Call-Seite, auf Put-Optionen entfallen 36,7 Prozent. Unabhängig für welche Seite sich die Aktie entscheiden wird, ist mit hoher Volatilität zu rechnen. Die eingepreiste Kursreaktion beträgt 14,0 Prozent.

Dienstag, 04. Februar: AMD

Auch AMD gehörte zu den Verlierern des DeepSeek-Crashs. In Bezug auf KI-Beschleuniger bleibt das Unternehmen ohnehin schon seit einigen Quartalen hinter den Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger zurück, was fast zu einer Halbierung des Aktienkurses geführt hat. Sollte die Nachfrage nach KI-Halbleitern nun tatsächlich zurückgehen, könnten die Wachstumserwartungen gegenüber AMD erst recht zu hoch sein.

Dazu kommt die hartnäckige Schwäche auf dem PC-Markt – noch immer sind CPUs für PCs und Notebooks einer der wichtigsten Devisenbringer des Unternehmens – hier hat der schwache Ausblick von Erzrivale Intel nicht dazu beigetragen, die Sorgen zu besänftigen. Allerdings hat die US-Großbank Wells Fargo in ihrer jüngsten Studie die These aufgestellt, dass ein unter den Erwartungen liegende Prognose von AMD bereits im Kurs eingepreist sein könnte.

Mit Blick auf die Zahlen erwarten Experten Erlöse in Höhe von 7,53 Milliarden US-Dollar, das wäre ein beachtliches Plus von 22,0 Prozent und würde den größten Anstieg seit mehr als zwei Jahren bedeuten. Beim Gewinn pro Aktie sind 1,09 US-Dollar prognostiziert, das wäre das beste Ergebnis seit 11 Quartalen. Damit liegt die Hürde für AMD, die Schätzungen zu übertreffen, hoch. Sollte das Unternehmen die Markterwartungen enttäuschen, könnten hohe Erlöse aus dem Verkauf der KI-Beschleuniger MI300 und MI325 (AMD-Instinct-Reihe) Anlegerinnen und Anleger versöhnlich stimmen. Die wären nämlich der Beweis dafür, dass AMD endlich auch vom KI-Boom profitieren kann.

Mit 8,8 Prozent ist für die AMD-Aktie eine der größten Kursbewegungen der vergangenen Quartale eingepreist. Das zeigt die hohe Unsicherheit, die aktuell mit dem Unternehmen und seiner Geschäftsentwicklung verbunden ist. Das hat Anlegerinnen und Anleger jedoch nicht davon abgehalten, sich mehrheitlich auf steigende Kurse einzustellen. Der Call-Anteil beträgt 64,1 Prozent.

Dienstag, 04. Februar: Alphabet

Mit seinem Forschungsdurchbruch im Bereich Quantencomputing hat Alphabet für einen neuen Börsenhype gesorgt. Der kam jedoch weniger der Alphabet-Aktie selbst als Werten wie D-Wave-Quantum, IonQ und Rigetti zugute. Trotzdem könnte auch Alphabet diesbezüglich noch in das Zentrum des Anlegerinteresses geraten, wie die guten Zahlen von IBM und die starke Kursreaktion der Aktie gezeigt haben.

Davor gilt es jedoch an anderer Stelle zu glänzen – nämlich beim Cloud-Wachstum. Ausgerechnet Rivale Microsoft hat hier mit seinen Zahlen enttäuscht, was mit einem Minus von 6 Prozent zu einem der höchsten Tagesverluste der vergangenen Monate gesorgt hat. Sollte auch Alphabet hier patzen, spräche das branchenweit für einen schwächeren Trend. Kann der Internetkonzern hier jedoch überzeugen, spräche das für den Gewinn von Marktanteilen gegenüber Microsoft. Das dürften Investoren sicher zu schätzen wissen.

Während für das Geschäft mit Online-Werbeanzeigen mit einem starken Wachstums zu rechnen ist, wie die Quartalszahlen von Meta Platforms gezeigt haben, dürfte die Frage nach der Monetarisierung von KI-Modellen deutlich offener sein. Hier wusste das Unternehmen in den vergangenen Quartalen noch nicht so recht zu überzeugen. Zwar war das Umsatzwachstum stark, eine eindeutig auf KI zurückzuführende Wachstumsbeschleunigung lässt sich jedoch noch nicht erkennen.

Mit einem geschätzten Umsatz von 96,76 Milliarden US-Dollar soll sich Alphabet laut Analysten erstmals der magischen Marke von 100 Milliarden US-Dollar nähern. Gegenüber dem Vorjahresquartal würde das ein Plus von 12,0 Prozent bedeuten. Das wäre der geringste Anstieg seit 5 Quartalen. Dafür wird ein kräftiger Gewinnanstieg von 1,64 auf 2,13 US-Dollar pro Aktie erwartet.

Eine klare Mehrheit der Options-Händlerinnen und Händler hat sich für steigende Kurse in Position gebracht. Einem Put-Anteil von 39,1 Prozent steht eine Call-Quote von 60,9 Prozent gegenüber. Die implizierte Kursreaktion beträgt 6,3 Prozent, das ist im Vergleich zu den Vorquartalen ein leicht überdurchschnittlicher Wert. Die Bilanz fällt gemischt aus: In den vergangenen sechs Quartalen konnten sich Alphabet dreimal steigern, dreimal fiel die Aktie.

Dienstag, 04. Februar: PayPal

Anlegerinnen und Anleger mussten im vergangenen Jahr viel Geduld und eine hohe Frustrationstoleranz gegenüber immer wieder neuen Rückschlagen mitbringen, bis sich in der zweiten Jahreshälfte die Hoffnungen auf einen Turnaround materialisiert haben.

Mit einem Plus von knapp 41 Prozent in den zurückliegenden 12 Monaten konnte Zahlungsdienstleister PayPal den US-Gesamtmarktindex S&P 500 klar outperformen. Das hatte jedoch auch einen deutlichen Anstieg der Bewertung zur Folge. Inzwischen legen Anlegerinnen und Anleger das 18,3-fache der in diesem Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch. Das Value-Schnäppchen, das PayPal vor einem Jahr noch war, ist es jetzt nicht mehr.

Der Fokus der auf eine Fortsetzung der Kursgewinne hoffenden Investoren dürfte daher einerseits auf dem Ausblick und andererseits auf Plänen zur weiteren Kapitalallokation liegen. Die Quartalszahlen von American Express, Mastercard und Visa haben bereits unter Beweis gestellt, dass die Konsumausgaben unverändert hoch sind, was auch bei PayPal zu einem hohen Zahlungsaufkommen und starken Gebühreneinnahmen geführt haben dürfte.

Mit einem erwarteten Umsatzanstieg von 8,03 auf 8,28 Milliarden US-Dollar droht PayPal jedoch das geringste Wachstum seit mehr als 5 Jahren zu verzeichnen. Der läge mit 3,1 Prozent außerdem deutlich hinter dem der Konkurrenz. Der Gewinn pro Aktie droht mit 1,12 US-Dollar sogar schwächer auszufallen als im Vorjahresquartal (1,48 US-Dollar).

Möglicherweise muss das Unternehmen seine Anlegerinnen und Anleger daher mit weiteren Aktienrückkäufen oder sogar der Einführung einer Dividende versöhnlich stimmen. Über eine solche haben zuletzt Analysten der Bank of America gemutmaßt.

Angesichts der fortgeschrittenen Bewertung und des mutmaßlich nur geringfügigen Umsatzanstieges sind auf steigende Kurse wettende Trader nur knapp in der Überzahl. Einem Put-Anteil von 48,0 Prozent steht eine Call-Quote von 52,0 Prozent gegenüber. Das passt zur Earnings-Historie, die zuletzt wie die von Alphabet ausgefallen ist. Für die Aktie ist eine Kursbewegung um 8,1 Prozent eingepreist – ein unterdurchschnittlicher Wert.

Stand: Freitag, 31. Januar, 16:35 Uhr (MEZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion