Aktien Asien/Pazifik US-Importzölle belasten - Börse in China noch geschlossen An den asiatischen Aktienmärkten sind die Kurse am Montag unter Druck geraten. Die am Wochenende von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle für Waren aus China, Mexiko und Kanada treten am Dienstag in Kraft und schüren Ängste vor einem …