Defence schließt zweite Tranche seiner vollständig gezeichneten Privatplatzierung im Gesamtwert von 4,2 Mio. $ ab

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine „Aktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschluss (das „Ablaufdatum der Warrants“) ausgeübt und zum Preis von je 0,75 $ gegen eine Aktie eingelöst werden.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Abschluss an bestimmte bezugsberechtigte unabhängige Vermittler eine Vermittlungsprovision von (i) 217.680 $ in bar gezahlt und (ii) insgesamt 372.000 Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) begeben. Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum Ablaufdatum der Warrants ausgeübt und zum Preis von je 0,75 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. PowerOne Capital Markets Limited fungierte als Vermittler in Verbindung mit einem Teil der Platzierung.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung zur weiteren Entwicklung seiner präklinischen und klinischen Programme sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Alle in Verbindung mit der Platzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Das Unternehmen hat zwei Board-Mitgliedern 250.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen der Direktoren“) und einem Berater 100.000 Incentive-Aktienoptionen (die „Optionen des Beraters“) gemäß den Bedingungen des Omnibus Incentive Plan von Defence gewährt. Die gewährten Aktienoptionen sind sofort unverfallbar und können zu einem Preis von 1,02 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden, wobei die Optionen der Direktoren für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Tag der Gewährung und die Optionen des Beraters für einen Zeitraum von drei Jahren gelten.

Seite 2 ► Seite 1 von 3