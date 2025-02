Fresenius findet Käufer für internationales Projektgeschäft von Vamed

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Fresenius wird anders als geplant das internationale Projektgeschäft seiner früheren Beteiligungsgesesellschaft Vamed doch nicht schrittweise einstellen. Wie der Bad Homburger Dax -Konzern am Montag mitteilte, will er stattdessen die Health Tech Engineering (HTE) vollständig an das deutsche Gesundheitsunternehmen Worldwide Hospital Group (WWH) verkaufen. Der Abschluss wird zur Jahresmitte erwartet. Mit dem Verkauf beschleunigt der Konzern den geplanten Ausstieg aus der österreichischen Vamed. Ursprünglich hatte Fresenius beabsichtigt, deren HTE-Projektgeschäft bis 2026 schrittweise zurückzufahren.

Der Käufer WWH hat sich den Angaben zufolge auf flexible modulare Krankenhauslösungen spezialisiert. Das internationale Projektgeschäft der Vamed werde das Kerngeschäft von WWH ergänzen und erweitern.