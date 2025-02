Stimmung in Chinas Industrie sinkt überraschend weiter - kaum noch Wachstum Die Stimmung in chinesischen Industriebetrieben hat sich zu Beginn des Jahres überraschend weiter verschlechtert. Eine Umfrage unter Einkaufsmanagern der Branche deutet auf kaum noch Wachstum hin. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Montag …