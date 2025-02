Energiegeladene Spielwarenmesse erzeugt Hochstimmung im Markt / Steigende Besucherqualität und Internationalität / Großer Zuspruch für neue Networking-Formate (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Die Spielwarenmesse ist der globale Treffpunkt für eine ganzeBranche. Vom 28. Januar bis 1. Februar 2025 kam sie zum 74. Mal in Nürnbergzusammen - und konnte das sehr hohe Vorjahresniveau halten. 2.362 Aussteller aus71 Ländern haben auf einer deutlich vergrößerten Fläche ihre Innovationen undTrends präsentiert und die erweiterten Angebotsformate des Veranstalters, derSpielwarenmesse eG, erfolgreich genutzt. Dank einer geänderten Hallenstruktur,erlebnisreicher Specials und neuer Networking-Möglichkeiten erhielten rund57.500 Besucherinnen und Besucher aus 126 Nationen eine klare und unterhaltsameNavigation durch die Produktvielfalt."Wir freuen uns jedes Jahr an der Spielwarenmesse teilzunehmen, die für dieBranchenvertreterinnen und -vertreter ein Muss ist", sagt Daniel Levy, CEO beiBuki France. Seiner Meinung sind - genau wie im Vorjahr - 97 Prozent derAussteller, welche die Präsenz am Weltleitevent als wichtig bis sehr wichtigerachten. "An unserem Stand herrschte den ganzen Tag über reger Betrieb und aufder Messe regelrechter Trubel", freut sich Alison Coates von Just Play ausGroßbritannien. Qualität und Quantität der Besuchenden stufen Ausstellergenerell höher ein, ebenso den Umfang an Verkaufsabschlüssen. "Es sind genau dierichtigen Entscheider vor Ort, die echtes Interesse an unseren Produkten haben",betont Sutepan Ganendiran, Geschäftsführer vom Startup Compactoys. MassimoPescarolo von Cicaboom aus Italien weiß: "Die Spielwarenmesse ist die einzigeglobale Veranstaltung für Spielwaren." Wichtige europäische Märkte haben bei denBesucherzahlen zugelegt. Zu den Top-10-Ländern zählen außerdem die USA undChina. Die zunehmende internationale Relevanz bestätigt auch Thomas Eichhorn,Geschäftsführer von MGA Zapf Creation: "Die größten amerikanischen Retailer, u.a. Target und Walmart, haben sich intensiv mit den Teams aus unserem Headquarterausgetauscht." Auch für andere Big-Player, die ihren Hauptsitz in den USA haben,gewinnt die Spielwarenmesse zunehmend an Bedeutung. "Sie ist für das Team vonHasbro immer ein aufregender Start in den Veranstaltungskalender", verrätBhavesh Somaya (Senior Vice President & General Manager EMEA & APAC). "Mattelführt immer größere globale Lancierungen in Nürnberg durch, wie z. B. die '80thRuby Anniversary Collection'", fügt Geschäftsführer Sebastian Trischler hinzu.Weiter nach oben geklettert ist das Stimmungsbarometer der Aussteller auch inpuncto Service und Veranstaltungen. "Die intensive inhaltliche Weiterentwicklung