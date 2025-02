Starcore schließt Aktienkaufvertrag zum Erwerb von Projekten in Côte d'Ivoire ab FORM 27NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT 3. Februar 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Starcore International Mines Ltd. (TSX: SAM) (FWB:V4JA) („Starcore“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es einen …