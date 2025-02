Türkei Hohe Inflation schwächt sich siebten Monat in Folge ab Die hohe Inflation in der Türkei hat sich zu Beginn des Jahres weiter abgeschwächt. Im Januar stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um rund 42,1 Prozent, wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Die Inflationsrate ging den …