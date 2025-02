Kommt jetzt das dicke Ende?

Die Angst der Händler ist nicht unberechtigt, zumal eine Ausweitung der Handelskonflikte der USA mit dem Rest der Welt eine höhere Inflation und anhaltend hohe Zinsen forcieren dürfte - in jedem Land. Auf jeden Fall liegen nun deutliche Achtungszeichen im DJIA bedingt durch ein mögliches Doppelhoch vor. Sollten sich die Verluste über einen bestimmten Punkt hinaus fortsetzen, könnte auch aus technischer Sicht eine längere Pause für den Dow-Jones-Index anstehen, bis hin zu einem Test der unteren Trendbegrenzung eines mittelfristigen Aufwärtstrends, verlaufend einige Tausend Punkte tiefer.

Kurzfristig darf für den Dow-Jones-Index unterhalb eines Preisniveaus von 44.320 Punkten eine weitere Verkaufswelle zunächst auf 43.821 und darunter den markanten Unterstützungsbereich um 43.303 Punkten angenommen werden. Entsprechend dieser Vorlage könnte sogar ein kurzzeitiges Short-Engagement in Erwägung gezogen werden. Um allerdings das drohende Doppelhoch nachhaltig und auf mittelfristiger Basis zu aktivieren, müsste erst ein Bruch der Unterstützungszone aus August und September letzten Jahres von 41.400 Punkten sowie dem dort verlaufenden EMA 200 abgewartet werden. Nur in diesem Szenario würden größere Abschläge auf 38.575 Punkte drohen. Eine überraschende Kaufwelle über die bisherigen Rekordstände von 45.056 Punkten könnten dagegen noch einmal Kurspotenzial an 45.321 Punkte freisetzen.

