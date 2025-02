Risiken vielleicht geringer als befürchtet!

Der Aktienkurs der Mercedes-Benz Group (MBG) hat sich nach dem scharfen Einbruch aufgrund der Coronapandemie zeitweise wieder auf höherem Niveau etabliert. Notierte das Papier im Tief am 19. März 2020 noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Um die Verhältnismäßigkeit zu betrachten, wurde das All-Time-High am 7. Mai 1998 bei 92,11 Euro markiert. Anfang April 2024 scheiterte der Kursverlauf erneut am Widerstand rund um das Niveau bei 75,89 Euro. In weiterer Folge hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die bis in die Widerstandszone um das Level bei 50,81 Euro gelaufen ist. Mittlerweile hat sich der Kurs wieder erholt und den starken Widerstand bei 56,57 Euro überwunden. Die Trendlinie der Abwärtssequenz wurde auch durchbrochen, und der Doppelboden signalisiert das Ende des Abwärtstrends und der Bodenbildung. Im Zuge einer fortgesetzten Rally könnte der Kurs der MBG in den Widerstandsbereich oberhalb der Marke von 60,86 Euro hineinlaufen. Ein erneutes Absinken des Kurses auf Höhe des partiellen Tiefs bei 50,81 Euro erscheint mittelfristig wenig wahrscheinlich.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz: