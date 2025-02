Palantir: Cathie Wood verkauft – Jefferies prognostiziert 65-Prozent-Crash

Jefferies hat seine Underperform-Bewertung für die Palantir-Aktie im Vorfeld der am Montag anstehenden Earnings bestätigt – ebenso wie das Kursziel von 28 US-Dollar. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von 65 Prozent. Die Analysten betonen, dass Palantir mit dem 50-fachen des NTM (Next Twelve Months)-Umsatzes als teuerste Aktie im Softwaresektor gehandelt wird, was mehr als das Doppelte der nächsthöher bewerteten Konkurrenz ist.

"Die Aufstellung für das 4. Quartal wird eine Herausforderung darstellen, da Palantir einfache Vergleiche übertrifft und jedes Anzeichen eines nicht beschleunigten Wachstums zu einer weiteren mehrfachen Kompression führen könnte", so die Analysten um Brent Thill.