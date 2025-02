Porsche AG leidet mit Sektor unter Zollsorgen - Vorstandsumbau

Aktienkater schrieb 13.01.25, 09:51

Die Auslieferungen der Porsche AG waren 2024 offenbar deutlich besser, als die zahlreichen Pessimisten es erwartet hatten.

Trotz des erheblichen Einbruchs in China gab es lkediglich ein Absatzminus von 3%.

Gutes Zeichen, daß der Chinarückgang so gut kompensiert werden konnte.

Porsche baut nach wie vor sehr gute und nachgefragte Autos.

Mein Macan ist nach sieben Jahren und 140 tkm immer noch fast wie neu.

Demnächst werde ich einen Taycan kaufen - allerdings gebraucht.

Die Neuwagenpreise sind zu stark gestiegen. Es ist doch so, dass auch die Preise der Batterien für E-Autos stetig sinken. Dementsprechend steigt der Gewinn bei dieser Fahrzeugklasse oder es ist mehr Raum für Nachlässe gegeben.



Für die Porsche Kundschaft kommt eine 'Seifenkiste' aus China m. E. nicht einmal ansatzweise in Frage.

