SoftBanks Milliarden-Deal mit OpenAI katapultiert Japan an die KI-Spitze!

SoftBank setzt auf künstliche Intelligenz und geht eine milliardenschwere Partnerschaft mit OpenAI ein. Laut einer gemeinsamen Ankündigung am Montag wird der japanische Technologiekonzern jährlich 3 Milliarden US-Dollar für den Zugang zu OpenAIs KI-Technologie ausgeben. Gleichzeitig gründen die beiden Unternehmen das Joint Venture "SB OpenAI Japan", das die KI-Technologie von OpenAI exklusiv für Großunternehmen in Japan vermarkten soll.

Im Rahmen des Deals erhalten SoftBank und seine Tochterunternehmen Zugriff auf ChatGPT Enterprise, OpenAIs API, maßgeschneiderte Modelle sowie auf neue Agenten-Technologien wie Operator – ein KI-Assistent, der eigenständig Aufgaben im Web erledigen kann, etwa Reiseplanungen oder das Ausfüllen von Formularen. Zudem soll SoftBank vorrangig Zugang zu "Deep Research" erhalten, einer noch unveröffentlichten OpenAI-Technologie, die komplexe Web-Analysen durchführen kann.

SoftBank wird diese KI-Technologien unter dem Namen "Cristal Intelligence" bündeln und in den eigenen Konzernstrukturen sowie bei Tochterunternehmen integrieren. Auch Arm, der britische Chipdesigner im Besitz von SoftBank, wird OpenAIs Lösungen einsetzen, um die Produktivität zu steigern.

SoftBank-Chef Son: AGI wird Realität in weniger als zehn Jahren

Bei einem hochkarätig besetzten Event am Montagmorgen – gemeinsam veranstaltet von SoftBank, SoftBank Group, OpenAI und Arm – betonte SoftBank-Chef Masayoshi Son die strategische Bedeutung von Künstlicher Intelligenz. Er prognostizierte, dass Artificial General Intelligence (AGI), also eine KI, die menschliche Intelligenz in vielen Bereichen übertrifft, in weniger als zehn Jahren Realität wird.

"AGI kann zuerst in großen Unternehmen erreicht werden", sagte Son und unterstrich, dass eine derartige Entwicklung "enorme finanzielle Ressourcen" erfordere – Mittel, die derzeit nur großen Konzernen zur Verfügung stünden.

SoftBank auf dem Weg zum größten OpenAI-Investor?

Die milliardenschwere Partnerschaft kommt kurz nach Berichten, wonach OpenAI in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Finanzierungsrunde von bis zu 40 Milliarden US-Dollar steht – angeführt von SoftBank. Laut Insidern könnte SoftBank zwischen 15 und 25 Milliarden US-Dollar investieren, was den japanischen Tech-Riesen vor Microsoft als OpenAIs größten Geldgeber katapultieren würde.

Ein Teil der Finanzierungsrunde könnte für "Stargate", ein Gemeinschaftsprojekt von SoftBank, OpenAI und Oracle, genutzt werden. Das von US-Präsident Donald Trump angekündigte Projekt soll Milliarden in die amerikanische KI-Infrastruktur investieren.

Globale KI-Konkurrenz nimmt Fahrt auf – OpenAI unter Druck

Während OpenAI seine Partnerschaft mit SoftBank ausbaut, formiert sich zunehmend Konkurrenz auf dem globalen KI-Markt. Die chinesische Forschungsgruppe DeepSeek sorgt derzeit für Aufsehen in den USA. Ihre KI-Modelle, die mit deutlich geringeren Kosten als westliche Alternativen trainiert wurden, haben die Spitze der Apple App Store-Rankings erobert.

Bei einer Veranstaltung in Washington äußerte sich OpenAI-CEO Sam Altman zu DeepSeek: "Das ist eindeutig ein großartiges Modell. Es zeigt, wie hart der Wettbewerb ist und warum demokratische KI die Oberhand behalten muss."

