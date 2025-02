Trumps Handelskrieg mit der Welt: Globale Autoaktien brechen ein!

US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende neue Zölle gegen Kanada, Mexiko und China. Experten warnen, dass die Zölle die Inflation in den USA antreiben und Hoffnungen auf Zinssenkungen zunichtemachen könnten. "Der sich aus diesen Zöllen und weiteren künftigen Maßnahmen ergebende Inflationsanstieg in den USA wird noch schneller und stärker ausfallen, als wir ursprünglich erwartet hatten", erklärte Paul Ashworth, Chefvolkswirt Nordamerika bei Capital Economics.

Laut UBS sollten sich Anleger auf eine Phase erhöhter Unsicherheit einstellen. Die Bank geht jedoch davon aus, dass die Zölle nicht langfristig Bestand haben werden, da die Trump-Regierung eine Schwächung des US-Wachstums und steigende Inflation vermeiden möchte.