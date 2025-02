First Nordic meldet Beginn von Top-of-Bedrock-Bohrprogramm auf den Zielgebieten Harpsund und Brokojan in Schweden

Toronto, ON – 3. Februar 2025 / IRW-Press / First Nordic Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „FNM“) (TSX.V:FNM, OTCQB:FNMCF, FWB: HEG0) freut sich, den Beginn eines „Top-of-Bedrock“- (auch „Base-of-Till“ („BoT“) - im oberen Bereich des Grundgebirges) Bohrprogramms bei den Zielgebieten Harpsund und Brokojan bekannt zu geben, die sich auf dem Gebiet seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Paubäcken („Paubäcken“ oder das „Projekt“) im Gold Line-Gürtel von Nordschweden befinden.

CEO Taj Singh merkt an: Das sich über mehrere Kilometer erstreckende Zielgebiet Brokojan wurde voriges Jahr durch das Geschiebemergel-Probenahmeprogramm für Gold & Pathfinder auf dem Projekt Paubӓcken identifiziert. Als Brokojan mit der zuvor bestimmten und angrenzenden Anomalie Harpsund verbunden wurde, entstand ein 5,5 km langes Zielgebiet (Streichen). Im Kontext betrachtet: Der Ressourcen-Fußabdruck auf dem Projekt Barsele des Unternehmens ist etwa 3,5 km lang. Erwähnenswert ist ebenfalls, dass das etwa 4 km lange Zielgebiet Aida des Unternehmens, das sich auf dem Projekt Paubӓcken befindet und bei dem in ein paar Wochen Diamantkernbohrungen beginnen sollen, nur ein paar km südlich des Zielgebiets Harpsund-Brokojan liegt. Unsere Top-of-Bedrock („BoT“)-Bohrungen bei Harpsund und Brokojan werden uns wesentliche geochemische Informationen (Gold- & Pathfinder-Untersuchungsergebnisse des Grundgebirges) für diese Zielgebiete liefern und sie auf Diamantkernbohrungen später in diesem Jahr vorbereiten. BoT-Bohrungen sind bei der Entdeckung und Abgrenzung von Minerallagerstätten in den nordischen Ländern eine entscheidende Stufe und weisen eine starke Korrelation mit den Ergebnissen aus Diamantkernbohrungen auf.“

Top-of-Bedrock-Bohrprogramm 2025 bei Zielgebiet Harpsund / Brokojan

Das Programm ist dazu konzipiert, die Quellen des Grundgebirges der auf dem Trend liegenden Anomalien Brokojan und Harpsund („Zielgebiete“) zu erkunden, welche entlang des strukturellen Korridors des zweiten Grades Harpsund auftreten. Die Zielgebiete bestehen aus zwei semi-zusammenhängenden Anomalien über eine +5 Kilometer mal bis zu 1 Kilometer („km“) mächtige Gold-, Arsen-, Kupfer- und Zink- (Au-, As-, Cu- und Zn-) Geschiebemergelanomalie, die in der herausragenden Eisgangrichtung ausgerichtet ist. Das Programm wird bis zu 180 BoT-Bohrlöcher umfassen und ist dazu ausgelegt, das Grundgebirge entlang der 5 km langen Zone systematisch zu erproben, welche basierend auf der Auswertung der geophysikalischen Daten und Eisgangrichtung als die wahrscheinlichste Quelle der Geschiebemergelanomalie angesehen wird (siehe Abbildung 1). Die Analyse der historischen luftgestützten magnetischen geophysikalischen Daten identifizierte einen strukturellen Korridor des zweiten Grades, der mit der Gold- & Pathfinder-Anomalie übereinstimmt, auf die in der Bohrkampagne abgezielt wird.

