1,4 % weniger Bier im Jahr 2024 abgesetzt

Bierabsatz mit deutlichen saisonalen Schwankungen und langfristigem RückgangBei den monatlichen Bierabsatzzahlen zeigte sich auch 2024 das übliche saisonaleMuster: Ebenso deutlich wie der Bierabsatz in den Frühjahrs- und Sommermonatenstieg, ging er im Herbst und Winter wieder zurück. Zudem bestätigte sich derlangfristig rückläufige Trend beim Bierabsatz: So setzten die Brauereien undBierlager im Jahr 2024 insgesamt 13,7 % oder 1,3 Milliarden Liter weniger Bierab als im Jahr 2014.Inlandsabsatz sinkt um 2,0 %, Exporte steigen um 1,6 %82,3 % des Bierabsatzes waren im Jahr 2024 für den Inlandsverbrauch bestimmt undwurden versteuert. Der Inlandsabsatz sank im Vergleich zu 2023 um 2,0 % auf 6,8Milliarden Liter. 17,6 % oder 1,5 Milliarden Liter Bier wurden steuerfreiexportiert, das waren 1,6 % mehr als 2023. Davon gingen 808,4 Millionen Liter(+3,1 %) in EU-Staaten und 644,0 Millionen Liter (-0,3 %) in Nicht-EU-Staaten.10,6 Millionen Liter (-6,8 %) gaben die Brauereien unentgeltlich als Haustrunkan ihre Beschäftigten ab.Auch bei Biermischungen rückläufige Entwicklung im Jahr 2024Bei den Biermischungen - Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften undanderen alkoholfreien Zusätzen - war im Jahr 2024 ebenfalls ein Absatzrückgangzu verzeichnen.Gegenüber dem Jahr 2023 wurden 4,6 % weniger Biermischungen abgesetzt. Siemachten mit 384,8 Millionen Litern 4,7 % des gesamten Bierabsatzes aus.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse und methodische Hinweise bietet der Statistische Bericht"Absatz von Bier" auf der Themenseite "Verbrauchsteuern" im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes. Basisdaten und lange Zeitreihen sind über dieTabellen 73421 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Verbrauchsteuern,Telefon: +49 611 75 4133www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5962436OTS: Statistisches Bundesamt