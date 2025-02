Krypto-Crash nach Trumps Zoll-Ansage: Wie tief fällt Bitcoin noch?

Der Bitcoin -Kurs fiel am Sonntag um 7 Prozent auf 93.768,66 US-Dollar, wie Daten von Coin Metrics zeigen. Der CoinDesk 20 Index, der die größten 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung misst, stürzte um 19 Prozent ab. Ethereum rutschte um 20 Prozent und erreichte damit seinen tiefsten Stand seit November.

Die Kryptomärkte erlebten am Wochenende einen dramatischen Einbruch, nachdem US-Präsident Donald Trump seine angedrohten Importzölle gegen Kanada, Mexiko und China durchsetzte.

Tarif-Schock löst Marktpanik aus

Die Verkaufswelle begann bereits am Samstagabend, nachdem Trump ein Dekret unterzeichnete, das 25 Prozent Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada sowie 10 Prozent Zölle auf chinesische Waren verhängt. Diese Maßnahmen treten am Dienstag in Kraft und betreffen ein Handelsvolumen von rund 1,6 Billionen US-Dollar.

Jeff Park, Leiter der Alpha-Strategien bei Bitwise Asset Management, sieht jedoch langfristig Chancen für Bitcoin: "Ein anhaltender Zollkrieg könnte den US-Dollar schwächen und die US-Zinsen senken – das wäre auf lange Sicht großartig für Bitcoin."

Kurzfristig jedoch agieren Krypto-Anleger ähnlich wie traditionelle Finanzmärkte und reagieren empfindlich auf geopolitische Unsicherheiten. Solange das Ausmaß des Handelskonflikts unklar bleibt, könnte Bitcoin weiter unter Druck geraten.

Schlüsselmarke 90.000 US-Dollar im Fokus

Analysten beobachten genau, ob Bitcoin das Unterstützungsniveau von 90.000 US-Dollar halten kann. Ein Durchbruch nach unten könnte eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 80.000 US-Dollar auslösen.

Der aktuelle Rückgang bedeutet, dass Bitcoin nun etwa 16 Prozent unter seinem Allzeithoch von 109.350,72 US-Dollar vom 20. Januar liegt. Doch erfahrene Krypto-Investoren wissen: Korrekturen von 30 Prozent sind in Bullenmärkten nicht ungewöhnlich – und könnten sich als gesunde Konsolidierung erweisen.

Ausblick: Volatilität bleibt hoch

In den kommenden Tagen wird der Kryptomarkt besonders sensibel auf neue Entwicklungen im Handelsstreit reagieren. Sollte sich der Konflikt zwischen den USA, Kanada, Mexiko und China weiter verschärfen, könnte die Nervosität an den Märkten steigen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 95.240$ auf CryptoCompare Index (03. Februar 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.





