EssilorLuxottica-Aktie: Höhenflug hält nach FDA-Zulassung an

Die Brille kombiniert Sehhilfe und Hörunterstützung in einem Gerät und wird zunächst in den USA und Italien auf den Markt kommen. In der ersten Jahreshälfte 2025 folgt der Verkaufsstart in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, teilte das Unternehmen am Montag mit.

CEO Francesco Milleri betonte die Einzigartigkeit der Technologie. Nuance sei nicht nur bahnbrechend, sondern auch leicht zugänglich: