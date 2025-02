Am 1. Januar 1985 rief Michael Harrison kurz nach Mitternacht vom Parliament Square in London seinen Vater Ernest Harrison, den Gründer und ersten Vorsitzenden von Vodafone, an. Die beiden schrieben mit diesem Anruf Geschichte, denn zum ersten Mal wurde in Großbritannien ein Telefongespräch von einem Handy aus geführt. 40 Jahre später schrieb das Unternehmen erneut Geschichte, denn der Margherita della Valle, CEO des Unternehmens, führte Ende Januar mit Ingenieur, Rowan Chesmer, das erste weltraumgestützte Handy-Videotelefonat. Möglich wurde es durch die Technik von AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS, WKN: A3CL8W).

Interessant an diesem Telefonat waren vor allem die Standorte, denn Roman Chesmer befand sich anders als beim ersten britischen Mobilfunktelefonat nicht im Herzen Londons, sondern in einem weit abgelegenen Gebiet von Wales. Hier telefoniert man normalerweise nicht mobil, denn der Landstrich ist so einsam und abgelegen, dass kein Mobilfunkanbieter, die Kosten auf sich nehmen will, die nötig wären, um eine flächendeckende Versorgung mit Mobilfunkmasten zu gewährleisten.

Jetzt mehr erfahren:

SpaceTech: Vodafone-CEO mit historischem Anruf dank AST SpaceMobile