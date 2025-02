DWS in schwachem Markt mit nur geringen Verluste - RBC stützt

Beilagenfresser schrieb 30.01.25, 09:48

DBK - Kostenertragsquote 65%

Unicredit - Kostenertragsquote 37,3%



Mir wäre lieber, die Unicredit würde die DBK statt der Coba übernehmen, die Coba ist längst aufgewacht, die DBK wirtschaftet unverändert vor allem für die Boni des eigenen Personals und schrumpft den eigenen Anteil am globalen Bankenmarkt munter weiter, bis hin zur Bedeutungslosigkeit. Bei der DBK ist unglaubliches Potential bezüglich Effizienzsteigerungen und das DBK-Personal beweist, dass es dazu weder gewillt, noch in der Lage ist.

J.P. Morgan wollte doch nach Europa expandieren... "Hallo J.P. Morgan, ich hätte da eine Idee!"



Am Rande bemerkt - 1998 war die Deutsche Bank die größte Bank der Welt... mittlerweile findet man sie in den Rankings teilweise gar nicht mehr, oder auf den letzten Plätzen in den hinteren Reihen...



Gruß

Beilage