Diese Rolle wird die künstliche Intelligenz spielen (FOTO)

Hannover (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) hat mittlerweile in vielen

Bereichen Einzug gefunden. Immer stärker wird die KI auch als Lösung

angepriesen, um Verkaufsprozesse zu optimieren und Wettbewerbsvorteile zu

sichern. Doch viele Unternehmen sind unsicher, wie sie KI sinnvoll einsetzen

können und ob sich die Investition überhaupt lohnt.



"Dabei ist ganz klar zu sagen: Richtig eingesetzt, kann die künstliche

Intelligenz im Vertrieb nicht nur dazu dienen, Kapazitäten für wichtige Aufgaben

freizusetzen, sondern auch die Zufriedenheit der Kunden steigern", erklärt

Vertriebs- und Marketingprofi Marvin Flenche. Der Schlüssel zum Erfolg liegt

seiner Meinung nach jedoch in der richtigen Anwendung. Nachfolgend erklärt er,

wo KI im Vertrieb der Zukunft eingesetzt werden sollte und wie Unternehmen sie

erfolgreich integrieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die KI kann große Datenmengen analysierenEin wesentlicher Vorteil von KI liegt in ihrer Fähigkeit, große Datenmengen inkürzester Zeit zu analysieren und dabei Muster zu erkennen. Auf Basis dieserAnalysen können KI-Systeme das Verhalten von Kunden besser vorhersagen. Im Fokusstehen dabei Kundendaten und Interaktionen, die unter anderem Informationen wiedemografische Merkmale, Kaufhistorien oder persönliche Vorlieben umfassen.Sinnvoll ist außerdem die Analyse von Verkaufsdaten, die Einblicke inabgeschlossene Transaktionen, Umsatzentwicklungen oder Wiederholungskäufeliefern. Auf Grundlage dieser Daten erkennt die KI Schwachstellen imVerkaufsprozess und erstellt Vorhersagen zu möglichen Käufen.Ferner können Unternehmen mit der KI Marketing-Daten, Verhaltensmuster aufdigitalen Plattformen, Kundenfeedback oder Kommunikationsdaten aus E-Mails,Chat-Verläufen und Telefongesprächen auswerten. All diese Erkenntnisse helfennicht nur, künftige Handlungen der Kunden besser einzuschätzen, sondern schaffenauch die Grundlage für die Entwicklung passender und personalisierter Angebote.CRM-System und KI - eine starke KombinationIm Rahmen der Digitalisierung nutzen die meisten Unternehmen bereitsCustomer-Relationship-Management-Systeme (CRM). Dabei ergeben sich dankKI-gestützter CRM-Systeme große Vorteile für Unternehmen. Sie erleichtern esBetrieben, die wichtigsten Kontakte ausfindig zu machen. Besonders inSpitzenzeiten, in denen täglich zehntausende Leads generiert werden, stoßenVertriebsteams ohne technologische Unterstützung schnell an ihre Grenzen. Beieiner Kapazität von 500 Anrufen pro Tag würde es beispielsweise 20 Tage dauern,um jeden Kontakt einmal zu erreichen - ein zeitaufwändiger und ineffizienter