Mexikos Bergbauaktien steigen auf Rekordniveau

Mexikanische Bergbau Aktien haben sich 2024 gut entwickelt. Die Hoffnungen ruhen auf Claudia Sheinbaum – und der Unabkömmlichkeit des Sektors in einer Welt mit Trump-Zöllen.

Regency Silver (ISIN: CA75889D1096, WKN: A3DK96) treibt die Unternehmenspläne entschieden voran: Ende November verkündete das auf Gold- und Silberexploration in Mexiko spezialisierte Unternehmen eine Kapitalerhöhung über gut 1,25 Mio. CAD an. Die umgerechnet rund 850.000 EUR stellen für ein an der Börse mit rund 6,5 Mio. EUR bewertetes Unternehmen einen großen Schritt dar.

Regency Silver überzeugt Investoren

Doch sowohl Investoren als auch die Führungsriege scheinen von dem Potenzial des Projekts Dios Padre im mexikanischen Bundesstaat Sonora, auf halbem Weg zwischen Hermosillo und Chihuahua City, überzeugt. Wenige Tage nach der Kapitalerhöhung konnte Regency vermelden, den Forte Minerals CEO Patrick Elliott für das eigene Board of Directors gewonnen zu haben.

Regency Silver steht sinnbildlich für die kontrollierte Aufbruchsstimmung, die sich im mexikanischen Bergbau gerade ausbreitet. Besonders sichtbar ist diese Stimmung an der Börse: Der Marktwert der führenden Bergbauunternehmen Mexikos, die an der lokalen Börse BMV gehandelt werden, erreichte 2024 ein Rekordniveau. So erreichte der kombinierte Marktwert von Grupo México, Peñoles, Fresnillo, Frisco und Autlán im Jahr 2024 1,02 Billionen Pesos (49,7 Milliarden US-Dollar), gegenüber 921 Milliarden Pesos im Jahr 2023.

Grupo México, das größte Bergbauunternehmen des Landes verzeichnete einen Anstieg der Marktkapitalisierung um mehr als 5 % auf 771 Mrd. Pesos. Peñoles erreichte zum Jahreswechsel einen Marktwert von 120 Milliarden Pesos - ein Plus von 70 % gegenüber 70,4 Milliarden Pesos im Jahr 2023, während der Wert von Fresnillo von 98,7 Milliarden Pesos auf 106 Milliarden Pesos stieg (+7,3 %).

Frisco, das Carlos Slim gehört, erreichte im vergangenen Jahr einen Marktwert von 20,7 Milliarden Pesos gegenüber 14,6 Milliarden Pesos im Vorjahr und legte damit um mehr als 41 % zu (Hinweis: 1 Mexikanischer Peso = 0,047 EUR bzw. 0,049 USD).

Bergbau Aktien sind weltweit 2024 nicht gut gelaufen

Die mexikanischen Bergbautitel haben sich damit deutlich besser entwickelt als Bergbauaktien allgemein. Laut dem Bericht eines kanadischen Bergbaumagazins sank die kombinierte Marktkapitalisierung der 50 größten Bergbauunternehmen der Welt im Jahr 2024 um insgesamt 126 Mrd. USD.