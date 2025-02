In nur 10 Minuten zur digitalen Finanzierung - Schnell, Sicher & 100 % Online! (FOTO)

Frankfurt (ots) - In nur 10 Minuten zur digitalen Finanzierung - Schnell, Sicher

& 100 % Online!



Finanzierung in 10 Minuten - Sofort online beantragen, bequem in RatenzurückzahlenMit der digitalen Verbraucher- und FahrzeugFinanzierung der KT Bank war es nochnie so einfach, schnell und bequem eine Finanzierung zu beantragen. Der gesamteProzess läuft vollständig online - von der Antragstellung bis zur Bestätigung.Kein Papierkram, kein Filialbesuch, kein Zeitverlust - nur eine schnelle,sichere und flexible Finanzierung.Der Antrag erfolgt über die digitale Antragsstrecke auf unserer Internetseite ,rund um die Uhr und von überall aus.Verbraucher- & FahrzeugFinanzierung - Einfach digital finanzieren!Ob neues oder gebrauchtes Fahrzeug, Möbel, Traumurlaub, E-Bike, moderne Technikoder Haushaltsgeräte - mit der KT Verbraucher- und FahrzeugFinanzierung lassensich Wünsche sofort verwirklichen. Ohne Papierkram, ohne lange Wartezeiten - nurschnelle und sichere Finanzierung!Ihre Vorteile auf einen Blick- In nur 10 Minuten online beantragen- 100 % digital - kein Papierkram, kein Filialbesuch- 24/7 verfügbar - Finanzierung jederzeit und überall online beantragen- Schnelle Genehmigung - bei Erfüllung der Voraussetzungen noch am selben Tag- Maximale Sicherheit - modernste Verschlüsselung und IdentitätsprüfungMaximale Flexibilität - Finanzierung jederzeit verfügbarOb am Wochenende, an Feiertagen oder spät in der Nacht - mit der digitalenFinanzierungslösung der KT Bank gibt es keine Wartezeiten oderFilialöffnungszeiten. Der Antrag kann jederzeit und von überall aus eingereichtwerden - 24/7!Schnell, sicher & umweltfreundlichDie KT Bank setzt auf digitale Prozesse, um den Finanzierungsantrag nicht nurschnell und sicher, sondern auch nachhaltig zu gestalten.- Kein Papierverbrauch - Alles läuft digital- Kein unnötiger Zeitaufwand - Automatisierte Prozesse sparen Zeit- Maximale Effizienz - Schnelle Bearbeitung und sofortige ZusageAhmet Kudsi Arslan, CEO der KT Bank:"Unsere Kunden benötigen eine Finanzierungslösung, die sich ihrem modernen