Ölpreise steigen – aber wie lange? Analysten warnen vor globaler Rezession!

Die Preise für US-Rohöl sind am Montag nach der Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump um bis zu 3,7 Prozent gestiegen, bevor sie etwa die Hälfte dieser Gewinne wieder abgaben und bei etwa 74 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurden. WTI übertraf dabei die Gewinne der globalen Brent-Benchmark deutlich, die um mehr als 1 Prozent zulegten. In Erwartung höherer Kosten für Raffinerien stiegen die Benzin-Futures in New York um bis zu 6,2 Prozent. Analysten warnen jedoch, dass die Preise langfristig fallen könnten, falls die Zölle eine globale Rezession auslösen.

Trump setzte seine geplanten 25-prozentigen Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko sowie 10-prozentige Abgaben auf chinesische Waren in Kraft. Energieressourcen aus Kanada unterliegen einem reduzierten Satz von 10 Prozent. Trump sagte, er würde am Montag mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau sprechen und eröffnete damit die Aussicht auf ein Abkommen in letzter Minute.