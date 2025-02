Globale Länderrisiken sinken - Deutschland stabil trotz Abwärtsrisiken

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- In 48 Ländern verbessern sich Risikoratings 2024 - das sind mehr als doppeltso viele als im Vorjahr (2023: +27)- 5 Länder mit höherem Risiko 2024 (2023: +1)- Positiver Trend könnte sich 2025-2026 aufgrund von geopolitischen Risiken undUnsicherheiten im Welthandel leicht umkehren- Deutschland trotz wirtschaftlicher Schwäche und politischen Unsicherheiten beiunverändert niedrigem Länderrisiko (AA1) - allerdings mit Abwärtsrisiken jenach Ausgang der BundestagswahlDer heute veröffentlichte zweite Allianz Trade Länder-Risikoatlas(http://bit.ly/4jEKHKa) [1] analysiert mittelfristige makroökonomische,politische und strukturelle Risiken sowie das Risiko von Zahlungsausfällen in 83Ländern weltweit. Im Jahr 2024 hat sich das globale Länderrisiko deutlichverbessert: 48 Volkswirtschaften wurden hochgestuft, insbesondereSchwellenländer in Lateinamerika (u.a. Brasilien, Chile, Paraguay, Costa Rica)sowie Volkswirtschaften in Europa (u.a. Portugal, Bulgarien, Ungarn, Tschechienund Slowenien) und Asien-Pazifik (u.a. Hongkong, Thailand, Malaysia undKambodscha). Fünf Volkswirtschaften wurden herabgestuft, vor allem im MittlerenOsten (u.a. Bahrein, Israel und Kuwait). Die Hochstufungen haben sich damit imVergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (2023: +27) und die Herabstufungenbleiben stabil (2023: +1).Für Deutschland sieht der weltweit führende Kreditversicherer ein unverändertniedriges Länderrisiko (AA1) - trotz der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche,bevorstehenden Wahlen, zahlreichen geopolitischen Konflikten weltweit und einemdrohenden Handelskonflikt. Allerdings bestehen Abwärtsrisiken.Deutsche Unternehmen sind stärker als viele denken - trotz der aktuellschwierigen Lage"Die aktuelle Situation ist eine der größten Herausforderung für die deutscheWirtschaft der Nachkriegszeit", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade inDeutschland, Österreich und der Schweiz. "Es gibt es so viele Krisengleichzeitig wie lange nicht, und Unternehmen müssen sehr viele Bällegleichzeitig in der Luft halten. Die Situation geht nicht spurlos an dendeutschen Unternehmen vorbei. Aber sie haben immer bewiesen, dass sie genau daskönnen: Robust durch eine Krise zu kommen. Sie sind stärker als viele denken."Dennoch herrscht aktuell viel Unsicherheit, gepaart mit eher gemischtenAussichten nach zwei Jahren der Rezession: Weiter steigende Insolvenzen, diebevorstehenden Wahlen und die Gefahr eines Handelskrieges mit zunehmendprotektionistischen Maßnahmen der USA dürften das prognostizierte Wachstum beimdeutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2025 auf nur +0,4 % halbieren und