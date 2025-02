Inflation steigt – Zinssenkungen der EZB trotz Trumps Rundumschlag möglich!

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bereits in der vergangenen Woche betont, dass das Preiswachstum in den kommenden Monaten schwanken, sich aber langfristig dem 2-Prozent-Ziel annähern werde. Analysten und Märkte erwarten daher in diesem Jahr mindestens drei weitere Zinssenkungen. Viele Experten halten eine Reduzierung der Zinsen im März für sehr wahrscheinlich.

Laut Eurostat stiegen die Verbraucherpreise in den 20 Euroländern um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach 2,4 Prozent im Dezember. Die Zahlen lagen knapp über den Erwartungen, was vor allem auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen ist. Die Kerninflation, die volatile Faktoren wie Energie und Lebensmittel ausklammert, blieb hingegen stabil bei 2,7 Prozent. Auch die Dienstleistungsinflation, eine wichtige Komponente für die EZB, sank leicht von 4,0 auf 3,9 Prozent.

Handelskrieg als Risiko für Geldpolitik

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Sollte er neue Zölle auf EU-Waren verhängen, könnte das die Exporte belasten und das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Gleichzeitig könnten mögliche Vergeltungsmaßnahmen der EU die Inflation durch höhere Importpreise antreiben.

Ein weiterer Effekt wäre ein möglicher Anstieg des US-Dollars, wenn Investoren auf höhere US-Zinsen setzen. Da viele Rohstoffe wie Energie in Dollar notiert sind, könnte dies den inflationsdämpfenden Effekt einer schwachen Konjunktur teilweise ausgleichen.

Die EZB wird ihre geldpolitische Strategie weiterhin datenabhängig ausrichten. Eine mögliche Pause bei den Zinssenkungen könnte laut Reuters ab April zur Debatte stehen, wenn der Einlagenzins mit 2,5 Prozent das geschätzte neutrale Niveau erreicht.

"Es deutet sich eine nur sehr langsame Stabilisierung der Preisbildung in Europa an. Der heutige Handelstag bleibt weiterhin spannend und dürfte sich mit der US-Handelseröffnung noch einmal dynamisieren", so Marktexperte Andreas Lipkow in einem Marktupdate. Der DAX büßt ordentlich ein zum Wochenanfang.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion